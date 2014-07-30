季節套餐

一直以來主廚堅持的理念選用當季當令最好的食材作為料理，

還有那股內心想要傳達的悸動是來自於

從小在尚未至英國意大利甚至法國學習語言及廚藝前，

主廚是由當時近百歲的外婆帶大。

外婆養身概念就是深深影響了主廚對食材時令的尊重;

這種想法也恰與主廚至法國研習時所接受到的概念是一模一樣;

每個產品和配菜都有自己的最佳時機吃，

因此，我們必須在籌備及尊重其成熟度和新鮮度。

我們不斷的密切關注每一個產品的狀況和配料在其巔峰狀態使用。

我們希望傳遞的也是一種法國料理的精神;

每個季節中來自世界各地當令好的食材及亞洲特色的蔬食及

風味與法國傳統甚至近失傳的宮廷菜作結合;

將歐洲宮廷時期過豐富的料理方式

以較符合現代人的需求為品嚐美味與較無負擔的概念為主;

但在這之前建議您必須要交給一個專業深入歐洲料理的職人打理一切。

依照食材多樣性選擇，我們提供三種預算：$2880、$3880及$5880 價位。

主廚及我們所有團隊共同的期望，鹽之華對料理餐點的熱情，

會帶給前來用餐的貴賓不只是美味更是一種感動的溫度…..